Scossa di terremoto in Emilia Romagna: paura a Correggio, Modena e Reggio

Scossa di terremoto in Emilia Romagna con grande paura nelle città di Modena, Correggio e Reggio. Gli aggiornamenti.

Una forte scossa di terremoto ha interessato l’Emilia Romagna. Grande paura tra la popolazione, la gente è scesa per le strade.

Scossa magnitudo 3.4 in Emilia Romagna

La terra ha tremato di nuovo in Emilia Romagna e la popolazione ha avuto molta paura, tanto da uscire di casa e andare per strada al fine di sentirsi più sicura.

La scossa che è stata registrata dalla Ingv è di magnitudo 3.4 e si è verificata nelle prime ore del pomeriggio di oggi. L’epicentro è stato a Correggio alle ore 14.31, con profondità pari a 6 chilometri.

Tantissime le segnalazioni ai vigili del fuoco e anche sui post di Twitter, che hanno indicato un boato fortissimo seguito poi dalla scossa.

Il Comune di Correggio tramite un post di Facebook ha evidenziato che per ora non ci sono state segnalazioni di danni a cose e/o persone, ma sono in corso tutti i sopralluoghi presso scuole – edifici pubblici e enti come da indicazione del Sindaco.

Carpi ha immediatamente attivato i controlli post sisma e al momento non ci sono danni o segnalazioni.

In aggiornamento