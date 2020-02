Scossa di terremoto all’alba di oggi 18 febbraio che ha toccato la zona di Olbia in Sardegna. Ecco i primi dati a disposizione.

Scossa di terremoto al largo del Tirreno come da segnalazione della Ingv.

Scossa di terremoto ad Olbia del 18 febbraio

Sisma di magnitudo 3.5 è stato registrato alle prime ore del 18 febbraio al largo del Mar Tirreno Centrale, toccando la zona di Olbia – Sardegna.

Paura tra la popolazione che ha avvertito la scossa (mobilio e vetri tremare) e ha chiamato i vigili del fuoco per sicurezza e informazioni in merito all’accaduto. La profondità registrata è pari a 23 chilometri.

Gli utenti segnalano di aver udito un forte boato e poi la scossa non solo a Sassari ma anche ad Alghero, Siniscola, Ozieri, Tortolì nonché Nuoro e Orgosolo insieme ad Orosei.

L’epicentro è stato segnalato a 61 chilometri zona est di Olbia. Non si segnalano per ora danni a persone e/o cose.

Nella giornata di ieri si è registrato un sisma a Scillato – Palermo di magnitudo 2.6 con profondità 1 chilometro. Sempre in Sicilia è stato registrata una scossa magnitudo 3 a Catalvuturo provincia di Palermo: anche in questo caso non sono stati segnalati danni a persone e/o cose.

In possibile aggiornamento