Com’è e come sarà la tua vita sentimentale un giorno? Non sempre quella presente offre la giusta panoramica. Con questo test scopri cosa c’è realmente nel tuo cuore.

Sento le campane del matrimonio suonare nell’aria!

Con così tanti diversi tipi di decorazioni, sapori e colori per torte nuziali è difficile non trovare quello giusta per te. È esattamente come dovrebbe essere nella tua vita quando cerchi un fidanzato.

Scegli la tua torta nuziale preferita e scopri cosa dice dell’appuntamento dei tuoi sogni.

Torta numero 1

Ti piace l’avventura, quindi perché la tua vita da fidanzata dovrebbe essere noiosa? Vuoi che qualcuno ti porti in kayak, a ballare e a fare attività divertenti.

Più appuntamenti hai, più vuoi sperimentare cose nuove. Finché c’è un brivido, sei lì! Il tuo appuntamento ideale è quello in cui puoi liberare il tuo lato più selvaggio senza aver paura di essere visto come esagerata.

Torta numero 2

Appuntamenti tradizionali? Non fanno per te. Ti piace qualcuno che pensa fuori dagli schemi e che possa apprezzare la creatività.

Preferisci qualcosa di un po’ più divertente. L’appuntamento dei tuoi sogni è qualcosa fuori dagli schemi come il campeggio, le cacce al tesoro o il lancio di una moneta.

Torta numero 3

Ti piacciono gli appuntamenti tradizionali perché apprezzi il pensiero che viene messo in essi. Non ti importa se si tratta di una cena e di un film o di una passeggiata sulla spiaggia – ti piace solo passare il tempo a conoscere chi è con te.

L’appuntamento dei tuoi sogni è solo qualcosa di dolce e ben pianificato in cui puoi davvero immergerti più in profondità in chi è quella persona.

Torta numero 4

Non ti aspetti nulla di troppo folle, ma il tuo appuntamento ideale è di lusso. Sai che ci sono luoghi nascosti in cui puoi ottenere quell’effetto senza il prezzo elevato ma non ti lamenti se ottieni un’uscita senza badare a spese. Una giornata alle terme, le gite in barca e le passeggiate a cavallo sono più nel tuo stile.

Torta numero 5

Cene a lume di candela e picnic nel parco sicuramente ti piacciono. Molte persone credono che la cavalleria sia morta, quindi la apprezzi quando qualcuno ti mostra il suo lato romantico.

Se sono disposti a essere vulnerabili ed esporre un pezzo di se stessi a te, è un grande passo nella giusta direzione.

Torta numero 6

Stai bene con i giochi da tavolo e la pizza o trascorrendo una serata fuori in città. Sei molto aperta alle opzioni che si possono attuare. Puoi divertirti con qualsiasi cosa tu stia facendo perché hai un atteggiamento positivo e una mentalità aperta.