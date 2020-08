Ben prima che Selvaggia Lucarelli lanciasse una frecciata velenosa a Federico Fashion Style, la sua antipatia e scontrosità erano oltremodo note al pubblico italiano. Ne sa qualcosa l’hair stylist delle dive, protagonista di uno scontro pazzesco con la celebre giornalista e opinionista televisiva.

Tutto ha avuto origine da una Instagram story di Selvaggia Lucarelli, che ha riportato un articolo in cui si disquisiva di Federico Fashion Style e della sua positività al Covid-19. L’hair stylist romano ha infatti dichiarato di essere salito a bordo di un traghetto dalla Sardegna, con febbre e vari sintomi influenzali.

Federico Lauri ha ribadito di essersi sottoposto al test sierologico prima di partire per la Sardegna. Esame che ha dato esito negativo. Selvaggia Lucarelli ha pertanto commentato su Instagram:

È questa la stoccata di Selvaggia Lucarelli. Gli replica un Federico Fashion Style irritato, che la apostrofa con un susseguirsi di parole alate:

“Cara Selvaggia, sono felice della sua attenzione nei miei confronti, ma credo che lei non ha seguito la mia intervista e il “de relato” non sempre aiuta a voi giornalisti famelici di riempire una storia su Instagram. Quanto al mio bisogno di autopromozione le garantisco che non ho bisogno di questo, mi piace la tv, vero, come piace a lei, ricordo i suoi esordi al reality show La Fattoria: anche lei ha fatto tanta gavetta, ora per fortuna ha trovato il ruolo di giudice in Ballando e forse travisa la realtà perché pensa di essere un giudice anche nella vita? Ora sono felice tuttavia che tra una “magnata” e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato “bear” lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”