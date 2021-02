Nuovo round dello scontro Parietti-Ruta: l’ultima parola la dice Maria Teresa

Lo scontro Parietti-Ruta, avvenuto nella trentacinquesima puntata del GF Vip 5, non è stato messo definitivamente in soffitta. Maria Teresa non demorde e cerca di avere l’ultima parola.

Non si fa che parlare, oramai da giorni, del faccia a faccia rovente avvenuto tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta durante la trentacinquesima puntata del GF Vip 5. Si sa, il noto reality show di Canale 5 funge da cassa di risonanza mediatica, per cui eventuali scontri verbali tra concorrenti e ospiti sono da mettere in conto.

GF Vip 5, Maria Teresa Ruta torna a parlare dello scontro avuto con Alba Parietti

Venerdì 29 gennaio si è consumata una vera e propria rissa da saloon tra le due conduttrici più rappresentative della televisione italiana degli anni ’80. Uno scontro in prima serata durante il quale si è andato troppo sul personale, rasentando i limiti del buongusto.

I concorrenti del GF Vip sono rimasti particolarmente colpiti dal siparietto trash Parietti-Ruta e nella giornata di domenica hanno riaperto l’argomento con la diretta interessata. In merito al flirt passato con Alain Delon e ai suoi anni d’oro in tv, Maria Teresa ha dichiarato:

“Ero ben fatta, lo ammetto. ma non cercavo pubblicità… Mi piaceva essere corteggiata, era la piacevolezza della conversazione… Però ricevevano tutti il due di picche. Non volevo essere SOLO un numero”

Mantenendo una parvenza di misurata modestia, la sessantenne torinese resta convinta della sua posizione di superiorità rispetto alla sua collega/rivale Alba Parietti. Nella corsa alla conquista di Alain Delon, Maria Teresa avrebbe vinto a mani basse.

Senza offesa ma Maria Teresa è molto più bella di Alba Parietti!!! #noneladurso — Walterino (@WalterEsse) January 31, 2021

Il triangolo Maria Teresa Ruta – Alain Delon – Alba Parietti > crisi di governo — Ginette Thomasina Unschulding (@Tom_of_Inland) January 31, 2021