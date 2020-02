Scontrino elettronico, come funziona il bonus? Tutte le informazioni

Scontrino elettronico e Bonus per acquistare i registratori di cassa

Per agevolare l’acquisto dei nuovi registratori di cassa telematici la Legge di Bilancio ha previsto un credito di imposta, che può arrivare fino a 250 euro.

L’ammontare del credito d’imposta, è comprensivo anche di IVA.

Affinchè si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come le carte di credito o di debito e i bonifici bancari.

Con l’obbligo dello scontrino elettronico, tutti gli esercenti commerciali coinvolti devono dotarsi di un nuovo registratore di cassa digitale, che deve inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni e i dati relativi alle transazioni effettuate.

Registratori di cassa: il Bonus da 250 euro

Per chi non volesse dotarsi di un nuovo registratore di cassa potrà comunque procedere con l’aggiornamento di quello già in uso.

Anche in questo caso è possibile utilizzare il Bonus fino a 250 euro per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici.

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta: 250 euro è il massimo plafond previsto in caso di acquisto, mentre in caso di adattamento di quelli già in dotazione il tetto massimo arriva a 50 euro.

Scontrino elettronico e Bonus Registratori di cassa: esempi pratici

Ammettiamo, ad esempio, che si abbia acquistato un nuovo registratore di cassa che costava 300 euro, si avrà diritto ad un bonus pari a 150 euro.

Nel caso in cui si acquisti un registratore di cassa che costa 800 euro, si avrà possibilità di usufruire di un bonus di 250 euro e non di 400 euro.

Il massimo plafond previsto dalla normativa fiscale vigente è di 250 euro.

Agenzia delle Entrate ha sottolineato che rimangono fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.

Si ricorda che l’agevolazione fiscale verrà concessa sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il Modello F24.