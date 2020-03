Migranti, scontri e lancio di pietre alla polizia di frontiera greca

Scontri e lanci di pietre tra migranti e forze dell’ordine greche

Lancio di pietre contro la polizia di frontiera greca, che ha risposto con granate e lacrimogeni.

Il Prefetto della provincia frontaliera turca di Edirne parla di almeno un migrante morto.

La Turchia non si ritira e continua lo scontro con l’Europa su due fronti: il primo è quello di Idlib ed il secondo è quello al confine greco, dove continuano ad arrivare migliaia di rifugiati dal paese del Bosforo, con numerosi scontri tra migranti e forze dell’ordine di Atene.

Dopo la visita alla frontiera dei presidenti della Commissione, del Parlamento e del Consiglio dell’UE, accompagnati dal Primo Ministro greco, Kyriakos Mītsotakīs, numerosi scontri tra migranti e forze di sicurezza ad Atene hanno avuto luogo vicino al confine.

I migranti hanno lanciato pietre contro la polizia di frontiera greca, che ha risposto con gas lacrimogeni e granate.

Testimoni riferiscono anche di aver sentito diverse sparatorie. Numerose ambulanze sono arrivate sul territorio turco al confine con la Grecia.

Atene ha anche pubblicato un video con un poliziotto turco che spara gas lacrimogeni al confine greco.

Migranti: un magazzino ONG in fiamme e pietre contro i giornalisti

Secondo quanto riportato da News1 alcuni migranti hanno tentato di attraversare le recinzioni vicino al confine di Pazarkule (Kastanies sul lato greco).

Il Prefetto ha accusato la polizia di aver “sparato proiettili “: è morto almeno un migrante e altri cinque sono feriti.

La Grecia “nega categoricamente” di aver sparato ai migranti sul confine greco-turco.

“La Grecia tratta i migranti in modo orribile e quindi incolpa la Turchia”,

ha dichiarato il Direttore delle Comunicazioni della presidenza turca, Fahrettin Altun, nel giorno in cui il Presidente del Consiglio dell’UE, Charles Michel, ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e l’alto rappresentante per l’Europa Politica estera, Josep Borrell, con il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic.

“Oggi ogni paese europeo che tenta di rimandare indietro i migranti, picchiandoli e affondando le barche, viola la Dichiarazione universale dei diritti umani. La Grecia affonda le zattere lasciando morire i bambini a bordo”,

ha aggiunto lo stesso Erdoğan in un discorso al suo gruppo parlamentare AkParti, ad Ankara.