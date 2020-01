Scones, come preparare le brioche morbidissime del mattino in pochi minuti: la ricetta

Scones, come preparare le brioche morbidissime del mattino in pochi minuti: la...

Preparare delle brioche come quelle appena sfornate non è un sogno. Ecco una ricetta facilissima per gustare gli Scones

Preparare gli Scones non è mai stato così facile: ingredienti e procedimento.

Cosa sono gli Scones?

Gli Scones sono una tipica preparazione svizzera, da gustare dolci o salati. Il primo riferimento a questa parola, come riporta anche Chedonna, è in una poesia del 1513 scritta da un autore scozzese.

Il termine deriva dall’olandese shoonbrot, che era il pane raffinato. Un altro riferimento è alla parola tedesca shonbrot che indica un pane di alto livello.

Secondo alcune teorie, il termine scones potrebbe invece derivare dal gaelico sgonn, che indica un grande boccone. Altri invece sostengono che il nome di queste brioche derivi dalla capitale scozzese, un tempo chiamata Scone.

Nelle prime preparazioni questi panini venivano fatti con l’avena e cotti al forno. Con l’introduzione del lievito, la forma cambiò e divenne tondeggiante.

Le brioches divennero famose grazie ad Anna Stanhope, duchessa di Belford che amava consumarle all’ora del tè. Un’abitudine che ben presto condivise con le sue amiche e che divenne una vera e propria tradizione.

Ingredienti e preparazione

Degli Scones esistono molte varianti e ricette diverse. Quella proposta di seguito è la più classica e anche la più veloce da realizzare.

Ingredienti

500 g di farina 00

2 cucchiaini di lievito per dolci o un cucchiaio bicarbonato

150 g zucchero canna

1 tazza ribes

1 tazza uva sultanina

1 uovo

acqua q.b. per avere un impasto liscio e morbido

Preparazione

Per preparare le brioches, come primo step, bisogna preriscaldare il forno a 180°. Dopodiché, mescolare insieme farina, zucchero e lievito, quindi aggiungere le due tazze di ribes e uva sultanina.

Aggiungere l’acqua ed impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Poi dividere l’impasto in 10 panetti, di egual dimensione. Spennellare ogni panetto con l’uovo sbattuto e far cuocere per un quarto d’ora circa a 180°.

Gli Scones possonpo essere farciti con burro e marmellata o con uova, formaggi e salumi. In questo caso, nella preparazione, non verrà utilizzato lo zucchero.