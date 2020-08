Messina, scomparsi madre e figlio dopo un incidente in autostrada

Dopo essere stati coinvolti in un incidente sulla Messina- Palermo, i due familiari sembrerebbero essere scomparsi.

Un vero e proprio mistero quello su cui sta indagando la Polizia di Stato dallo scorso lunedì pomeriggio. Dopo essere rimasti coinvolti in un incidente d’auto una coppia, madre e figlio, sarebbero scomparsi.

L’ipotesi più probabile è che la donna si sia smarrita nelle campagne limitrofe

Il luogo dell’incidente è stato individuato nell’autostrada Messina– Palermo, nello specifico all’altezza di Caronia. Secondo le prime ricostruzioni, ancora sotto shock, la donna, Viviana Parisi, si sarebbe avventurata nelle campagne circostanti, smarrendo di conseguenza l’orientamento.

Non si esclude un allontanamento volontario

Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il marito della donna, preoccupato per il mancato rientro a casa della sua famiglia. La Polizia però sta lavorando su più fronti, non si esclude, infatti, la possibilità di un allontanamento volontario.

Viviana avrebbe lasciato in auto tutti gli effetti personali

A rendere ulteriormente complicata la vicenda, l’abbandono di Viviana di tutti i suoi oggetti personali. Ritrovati nella sua auto, una Opel Corsa grigia, lasciata nel viadotto Pizzo Turda della A20, rispettivamente un cellulare ed i suoi documenti.

L’auto sembrava quasi illesa

Anche l’auto, nonostante alcuni segni di collisione, sembrerebbe essere in buone condizioni. Si pensa, infatti, ad una lieve collisione con le barriere laterali dell’autostrada, nulla di cui preoccuparsi insomma.

Ad oggi, a quasi 24 ore dall’accaduto, non si hanno novità e la Polizia ha chiesto ai cittadini la massima collaborazione per ritrovare la donna e suo figlio. Una situazione davvero surreale e per certi versi inspiegabile che speriamo si risolva per il meglio.