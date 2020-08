Scomparsa Viviana Parisi, tra smentite e nuove segnalazioni: dove è stata vista?

Spunta una nuova segnalazione su Viviana Parisi che sembra convincere: i dettagli sulla scomparsa della mamma e del piccolo Gioele.

Sarebbe stata vista in una villa Viviana Parisi: la corsa contro il tempo per ritrovare la mamma di Messina scomparsa insieme al figlio di 4 anni.

Nuova segnalazione sulla scomparsa di Viviana Parisi: dove è stata vista?

La 43enne mamma di Messina secondo le primissime testimonianze si sarebbe allontanata insieme al bimbo dopo l’incidente sulla A20 Messina-Palermo all’altezza di Caronia.

La donna avrebbe scavalcato il guardrail facendo poi perdere le sue tracce: in auto sono rimasti i suoi effetti personali tra cui cellulare e borsa.

Nelle scorse ore si sono susseguite diverse segnalazioni alcune già smentite dagli inquirenti.

In particolare una aveva fatto ben sperare: una donna che pareva compatibile con la descrizione di Viviana aveva chiesto l’intervento della Guardia medica dei Giardini di Naxos.

Sono bastate le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona a far capire che non si trattava della dj originaria di Torino.

La speranza però è che Viviana sia proprio a Giardini Naxos infatti altre due segnalazioni sono giunte nelle ore successive.

La prima verrebbe da un ragazzino che avrebbe visto Viviana insieme a Gioele in un parco giochi e la seconda da una donna che ha affermato di aver visto mamma e bimbo in una villetta.

Secondo quanto riporta Today la giovane avrebbe dichiarato che il bimbo indossava dei sandali blu, che sono risultati mancanti da casa di Daniele e Viviana.

L’appello del marito: “Torna a casa”

Da quando la moglie è scomparsa, nella mattinata di lunedì 3 agosto il marito di Viviana Parisi non si dà pace.

La coppia, due dj, non pare avesse problemi di sorta, come rivela anche la madre della 43enne.

Il marito Daniele Mondello ha divulgato negli scorso giorni un video messaggio in cui chiede alla moglie di tornare a casa.

Questo pare indicare che l’uomo creda ad un allontanamento volontario, ipotesi ormai sostenuta dalla Procura di Patti con a capo Angelo Cavallo.

Secondo quanto riferito da Daniele il giorno della scomparsa era impegnato alla consolle da dj e per tale motivo non avrebbe notato come fossero vestiti prima di uscire da casa.