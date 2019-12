Scomparsa Samira, dopo le scarpe ritrovato nel campo il portachiavi

La scomparsa di Samira è un corsa contro il tempo considerando i ritrovamenti che sono stati fatti dal marito. Dopo le scarpe un altro piccolo oggetto che le apparteneva

Le indagini sulla scomparsa di Samira si stanno muovendo ma il ritrovamento casuale del marito fa pensare. Cosa è accaduto a questa povera donna?

Samira scomparsa nel nulla il 21 ottobre

Il 21 ottobre è la data segnata per la scomparsa di questa giovane mamma, che ha portato la bambina all’asilo per poi allontanarsi in bicicletta e sparire nel nulla.

La denuncia di scomparsa, come oramai è noto, arriva il giorno dopo in quanto Mohammed – il marito – era convinto che sua moglie fosse andata ad un colloquio e a lavorare come badante notturna come era solita fare.

Dalla denuncia gli investigatori si muovono in fretta, setacciando non solo le zone limitrofe ma anche l’abitazione e l’auto dove si trova il marito con la bimba. Alcune testimonianze in questo periodo hanno portato l’attenzione verso presunti maltrattamenti da parte di Mohammed: ma la certezza è che la donna non avrebbe mai lasciato la sua bambina.

Il ritrovamento delle scarpe e del portachiavi

Come evidenziato dall’inviata di Chi l’ha Visto, il marito insieme alla zia della moglie hanno ritrovato delle scarpe lungo la statale. Le stesse potrebbero essere proprio quelle indossate dalla donna il giorno della scomparsa.

Non solo, come racconta anche il Gazzettino infatti, ci sarebbe anche un altro ritrovamento ovvero un pezzo di portachiavi che lo stesso Mohammed avrebbe riconosciuto come quello della moglie.

Entrambi gli oggetti sono al vaglio degli inquirenti, mentre dopo il ritrovamento sia Mohammed e sia la zia sono stati trattenuti dai Carabinieri per un interrogatorio di cinque ore – come emerso sempre dall’inviata di Chi l’ha Visto.

E’ possibile che sia stata investita lungo la statale? E dove è finita la bicicletta? Domande che devono trovare una risposta.