Un amico di Mohamed in carcere dopo la scomparsa della moglie Samira, afferma che la donna avesse un passato oscuro e svela dei particolari. Ecco quali.

La mamma di Stanghella Samira El Attar è scomparsa da ottobre e nessuno riesce a trovarla. Ora spunta una nuova testimonianza che getterebbe ombre sul passato della donna scagionando il marito Mohamed. Ecco di cosa si tratta.

Le rivelazioni sul passato di Samira, illazioni verità?

La scomparsa della mamma d Stanghella risalente ormai al 21 ottobre scorso continua a far parlare e nessuno sa ancora che fine abbia fatto la donna.

La Procura indaga per omicidio ed occultamento di cadavere e con tali accuse è attualmente il carcere l’unico sospettato, il marito Mohamed Barbri.

L’uomo ha dimostrato durante i mesi di indagine di essere una figura controversa grazie a svariate testimonianze e rilievi della scientifica e delle analisi sui tabulati telefonici.

Di recente però alcuni elementi sono stati portati alla luce dalla difesa dell’uomo che in carcere in seguito alla fuga in Spagna pare abbia minacciato il suicidio.

L’Avvocato Daniele Pizzi infatti oltre a confermare le pessime condizioni psicologiche in cui verserebbe il suo assistito, ha svelato di essere venuto a conoscenza di un aborto segreto fatto da Samira in Marocco pochi mesi prima della scomparsa.

Amici, parenti e conoscenti della donna smentiscono con forza tale affermazione che è ancora al vaglio delle indagini e dunque non è nè stata confermata nè smentita.

Un amico di Mohamed svela cosa sa sulla scomparsa

Nella scorsa puntata di Quarto Grado è emersa anche una inedita testimonianza che ha rivelato di conoscere degli elementi che potrebbero dare una nuova luce al caso.

Si tratta di un amico italiano di Mohamed, che non si è fatto riprendere in viso, e che ha dichiarato di sapere che Samira avesse una doppia vita.

“Lei usava tanti nomi, tutto parte dal passato di Samira che non è così roseo”

Secondo l’uomo la mamma di Staghella si sarebbe fatta chiamare con molti nomi diversi, fatto che sosterrebbe a suo dire la versione data dal Barbri sul motivo del suo recarsi in Spagna.

Mohamed dopo l’arresto ha raccontato infatti di aver saputo da un’altra donna marocchina che in Spagna ci fosse una donna italiana che si faceva chiamare con il nome della figlia di Samira.

Ciò avrebbe dunque spinto Mohamed a recarsi in Spagna in cerca della moglie e non per sfuggire alla legge.

Nessuna di tali testimonianze è però stata confermata dai fatti e stasera nella puntata di Quarto Grado si cercherà di fare ulteriore luce sul caso.