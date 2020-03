Scomparsa Samira, il marito minaccia il suicidio: cosa ha dichiarato Mohamed dal carcere

Il marito di Samira scomparsa da mesi ha minacciato di suicidarsi in carcere. Ultime dichiarazioni dell’avvocato di Mohamed.

L’avvocato di Mohamed conferma che l’uomo in carcere appare molto provato psicologicamente ed avrebbe più volte minacciato il suicidio. Ecco gli ultimi sviluppi sul caso della scomparsa di Samira.

Mohamed : unico sospettato per la scomparsa di Samira

Per la scomparsa di Samira El Attar, la mamma di Stanghella che manca da casa ormai da mesi, le indagini hanno portato in carcere come unico sospettato il marito.

Mohamed infatti, dopo un periodo in cui gli inquirenti hanno ritenuto che fosse solo un parente di una persona scomparsa, via via che le indagini proseguivano è stato attenzionato come sospettato.

Varie testimonianze hanno svelato come il rapporto tra marito e moglie non fosse idilliaco, a causa della gelosia e possessività estrema dell’uomo, che non accettava che la moglie volesse fare una vita “all’occidentale”.

In seguito alla sua fuga il 1 gennaio in Spagna, l’uomo è stato rimpatriato e recluso nel carcere di Verona con l’accusa di omicidio volontario ed occultamento di cadavere.

Il marito di Samira a rischio suicidio?

L’uomo di origini marocchine si è sempre dichiarato innocente nonostante i molti indizi e le contraddizioni nelle versioni date agli inquirenti.

Nella scorsa puntata di Storie Italiane si è tornati ad occuparsi del caso e l’inviata ha riportato una notizia emersa nelle ultime ore.

Mohamed Barbri avrebbe infatti minacciato il suicidio in carcere dove attualmente si trova aggiungendo di essere innocente e che:

“Solo Allah conosce la verità”.

L’avvocato Pizzi è dunque intervenuto telefonicamente per confermare le parole di Barbara De Palma raccontando di aver parlato con Mohamed i giorni passati:

“Ho trovato una persona molto dimagrita ma anche fragile dal punto di vista psicologico… ” La detenzione la ritiene insensata”

Pizzi aggiunge di aver avuto il colloquio alla presenza anche di uno psicologo che avrebbe dunque registrato la condizione compromessa di Mohamed.

Intanto i familiari della mamma di Stanghella continuano ad attendere notizie, come ha cercato di comunicare senza interprete la madre di Samira.

A Storie Italiane ha infatti fatto un appello straziante: