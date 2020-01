Scomparsa Samira, i genitori di Mohamed rompono il silenzio per la prima volta: “È innocente”

Il caso della scomparsa di Samira è ancora avvolto nel mistero, ma i gentitori di Mohamed rompono il silenzio e parlano per la prima volta di quello che sta accadendo

I due genitori di Mohamed sono intervenuti sul caso della scomparsa di Samira a Storie Italiane e ora raccontano il loro punto di vista.

Mohamed si professa innocente

Mohamed è stato mandato nuovamente in Italia dopo la sua fuga in Spagna e continua a professarsi innocente. Come evidenziato dal suo avvocato difensore Daniele Pizzi, l’uomo – indagato per omicidio e occultamento di cadavere – si dispera dalla sua cella:

“so di aver fatto un pasticcio, ma sono innocente”

I genitori di Mohamed rompono il silenzio

Mentre questa sera Quarto Grado analizzerà nuovi elementi sul caso, Storie Italiane ha intervistato i genitori dell’uomo. Fatima e Ibrahim non pensano che il figlio sia colpevole:

“sono molto preoccupata per mio figlio ma anche per la moglie e la figlia”

Evidenziando che Mohamed non abbia mai fatto del male ad alcuna persona:

“Samira? non so dove sia, non so cosa facesse in italia. magari qualcuno l’ha fatta spaventare ed è scappata”

Queste le parole della madre che si accompagnano a quelle del padre di Mohamed:

“secondo me samira non è in Italia e mio figlio lo stanno pressando senza alcuna prova”

Ma il legale rappresentante della famiglia della donna scomparsa non ha dubbi e si fida del lavoro degli inquirenti. Sempre come emerge da Storie Italiane, descrive al donna come pulita e trasparente. Nicodemo spiega inoltre che senza un cadavere il ragionamento viene fatto man mano per esclusione:

“l’orografia di quella zona, rende molto semplice la scomparsa di un cadavere”

Questa sera a Quarto Grado numerosi altri elementi, interviste e testimonianze.