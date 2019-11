La scomparsa di Samira è in primo piano perché le testimonianze stanno portando gli inquirenti a seguire molte strade.

Aggiornamento ore 10

Un cadavere di donna è stato ritrovato sulla spiaggia di Albarella e gli inquirenti temono sia della donna scomparsa. Sono in corso i rilievi per capire a chi appartenga.

La donna di 43 anni di origini marocchine sembra essere scomparsa nel nulla, da quel 21 ottobre quando dopo aver portato la sua bambina all’asilo si è allontanata con la bicicletta bianca senza più tornare.

Il marito non ha denunciato subito la scomparsa, convinto che fosse andata a lavorare anche di notte: ma il giorno dopo scatta l’allarme e gli inquirenti iniziano la ricerca.

Sotto torchio la casa dove vive con il marito, l’auto di quest’ultimo e una traccia di sangue trovata in cortile – anche se l’uomo sostiene che si tratti di un animale.

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro, per questo motivo è partita anche una squadra specializzata per verificare anche possibili tracce sott’acqua con i cani molecolari.

In questo mese di ricerche Chi l’ha Visto e Quarto Grado si stanno occupando della faccenda a 360° con testimonianza inedite. La prima – come da nostro articolo – è emersa a Storie Italiane dove una conoscente avrebbe evidenziato un rapporto tra i due molto violento e burrascoso – con un marito geloso:

Poi emerge anche un guanto di lattice bianco proprio dove Mohammed ha detto agli inquirenti di trovarsi, il giorno della sparizione.

Ma durante Quarto Grado un’altra testimonianza che ha lasciato senza parole. Una vicina di casa ha infatti confermato che pochi giorni prima della scomparsa la vittima avesse i capelli tagliati addirittura rasati:

Un gesto che l’uomo sembra non aver negato, proprio nei giorni quando ha bussato alle varie porte dei vicini per chiedere se qualcuno avesse visto la moglie:

Sempre durante la trasmissione, la vicina afferma che la donna si fosse confidata con lei dichiarando di essere stata picchiata:

“io penso che non la ritrovano più oramai. lei viveva per la sua bambina, non l’avrebbe mai abbandonata”