Scomparsa Martinelli, le parole di un testimone: “Era lei”

Luciana Martinelli è la ragazzi di 27 anni che scomparve a Roma. Le ultime segnalazioni arrivano dalla trasmissione Chi l’ha visto.



La scomparsa di Luciana Martinelli è avvolta da un alone di mistero. L’ultimo racconto di uno spettatore di Chi l’ha visto.

Una triste scomparsa

Sul caso di Luciana Martinelli ancora non se ne vede luce. Sono tante le segnalazioni degli spettatori di Chi l’ha visto, la trasmissione in onda su Rai 3. L’ultima è quella di Ercole, un uomo che avrebbe aiutato la giovane 27 enne scomparsa da Roma che ha dichiarato di aver parlato con la giovane. Luciana avrebbe chiesto ad Ercole di aiutarla perché la sua automobile era in panne. L’incontro sarebbe avvenuto una settimana fa quando Luciana avrebbe chiesto all’uomo di aiutarlo con dei cavi per far ripartire la batteria della sua auto.

L’automobile, effettivamente, è stata ritrovata lo scorso giovedì proprio grazie alla segnalazione di un altro spettatore della trasmissione Rai. Le ricerche della donna, invece, anche da parte dei Vigili del Fuoco, non hanno sortito alcun effetto. Gli uomini si sono concentrati per lo più lungo il Tevere. Sono state messe al vaglio anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona.

Una scomparsa insolita

A lanciare l’allarme è stata la famiglia. Una scomparsa particolarmente strana, soprattutto ora che le strade dovrebbero essere molto controllate a causa dell’emergenza coronavirus. In particolare, la sorella della scomparsa, che si chiama Orietta, ha affermato che sua sorella è una persona gentile, fumatrice e di bell’aspetto. La scomparsa è avvenuta lo scorso 4 aprile, nella notte.