“Adesso non posso rispondere”, Dino scompare nel nulla dopo il messaggio alla fidanzata

La scomparsa di Dino da Piacenza è misteriosa, soprattutto per l’ultimo messaggio inviato alla fidanzata che porta a seguire più piste

La scomparsa di Dino da Piacenza ha allertato tutti e ora un messaggio porta la fidanzata a pensare che gli sia accaduto qualcosa.

La scomparsa di Modestino De Simone

Modestino De Simone è un ragazzo di 34 anni che vive a Piacenza, con origini della provincia di Napoli – Pollena Trocchia. La sua professione è imprenditore con la gestione del bar di famiglia insieme al padre e ai fratelli.

Il 27 settembre è scomparso nel nulla senza lasciare traccia e la trasmissione Chi l’ha Visto si sta occupando della sua ricerca. Secondo quanto evidenziato dai familiari e dalla compagna, al momento della scomparsa indossava un cappello scuro, scarpe bianche con giubbotto nero e pantaloni scuri.

E’ un ragazzo alto 1,80 con capelli castano chiaro e occhi verdi, ed è caratterizzato da alcuni tatuaggi molto visibili come quello sul polso destro di una ancora e una data. A casa sua non hanno trovato alcun documento, quindi è probabile che Modestino li abbia con sé.

Il messaggio alla compagna prima di sparire

Come raccontato in trasmissione c’è un piccolo mistero che porta la famiglia a preoccuparsi ancora di più per questa scomparsa. La compagna ha visto il ragazzo a casa prima che uscisse per andare a lavorare.

Durante l’intera giornata lei ha provato a contattarlo senza alcun successo. Alle 15 un messaggio di risposta da parte del suo fidanzato con scritto:

“non posso rispondere ora”

E da quel momento non si hanno più avuto notizie del ragazzo e dalle ore 16 dello stesso giorno il cellulare è risultato spento.

Come da segnalazione del Giornale di Cremona, in caso di notizie o avvistamenti la famiglia chiede di chiamare le forze dell’ordine.