Scompare nel nulla a sedici anni: ritrovato otto anni dopo a Genova

Ragazzo scompare nel nulla e poi viene ritrovato otto anni dopo a Genova: la sua scelta e il lieto fine grazie a Chi l’ha Visto.

Fernando ritrovato otto anni dopo la sua scomparsa

Fernando aveva solo 16 anni nel maggio 2012 e un pomeriggio ha deciso di uscire senza più far ritorno a casa. Era uscito come sempre per frequentare i corsi serali a Roma ma all’improvviso sparisce nel nulla e non da più alcuna informazione su di se. I parenti non si sono mai arresi e hanno sempre pensato fosse vivo: grazie all’ultimo appello a Chi l’ha Visto viene ritrovato otto anni dopo quella strana sparizione.

Dopo l’annuncio da parte dei genitori sono tanti gli spettatori di Genova che lo hanno riconosciuto, segnalando la presenza di un giovane davanti alle Poste che chiedeva le elemosina. In una sola settimana sono state verificate le segnalazioni e Fernando è tornato ad abbracciare i suoi familiari, che lo hanno raggiunto a Genova dove lui chiede le elemosina in compagnia del suo cane.

Fernando ha scelto la vita di strada quando aveva solo 16 anni e oggi può tornare alla sua vita di sempre, dopo essersi ricongiugno con familiari e zii. Coloro che non si sono mai arresi e hanno sempre pensato di poterlo -un giorno – riabbracciare.

Ieri, durante la puntata andata in onda su Rai Tre, i genitori e gli zii hanno ringraziato la trasmissione e tutti i telespettatori di Genova che hanno compiuto questa sorta di miracolo.