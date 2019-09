Scissione Pd, la telefonata tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte annuncia l’addio

La telefonata tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte per confermare la scissione del Pd: si attende solo la conferma ufficiale. E ora?

Matteo Renzi è pronto alla scissione del Pd e ha chiamato Giuseppe Conte, per rassicurarlo di come si andranno a muovere.

La decisione di Matteo Renzi

Matteo Renzi non si ferma, nonostante in questi giorni ci siano stati differenti appelli da ogni parte per fargli cambiare idea. Ha telefonato al Premier Giuseppe Conte annunciando la sua intenzione di dividere il partito con ufficializzazione nella giornata di oggi.

Questo nuovo gruppo, rassicura l’ex segretario, sarà in linea con la piena fiducia e sostegno del nuovo Governo e non contro. Un movimento autonomo sia per quanto riguarda la Camera e – nonostante quanto prima annunciato – anche al Senato.

Le rassicurazioni e le richieste degli esponenti

Tantissimi i colleghi che hanno provato a fermare Renzi, mettendogli davanti tutti i pro e contro di questa decisione. In una intervista esclusiva al Times, l’ex premier aveva già garantito e parlato di questa sua idea:

“una mossa che non sarà un pericolo per il governo, ma ne amplierebbe il sostegno”

Non ci sono stati invece contatti con il Segretario Nicola Zingaretti, nonostante domenica abbia chiesto di rinunciare a tale mossa espirmento che questa sia la casa di tutti quanti:

“serve un pd unito, chi lo divide si prenda la responsabilità”

Chi andrà con lui? Non tutti i fedelissimi hanno deciso di seguirlo, preferendo restare nel Pd come Luca Lotti e Lorenzo Guerini, seguiti da Nardella.

Una separazione che sicuramente sarà difficile per Matteo Renzi, ma con la convinzione che questa nuova strada porterà tanti buoni frutti.