Trenord ha previsto uno sciopero per la giornata di domani 8 gennaio. Di seguito, tutti i dettagli con le fasce garantite.

Si tratterà del primo sciopero organizzato dal sindacato Or.S.A. per il 2020

8 gennaio 2020 Trenord in sciopero

I dipendenti Trenord saranno in sciopero per la prima volta dall’inizio del 2020. La sospensione del loro lavoro, per la giornata di domani 8 gennaio, è stata prevista dal sindacato Or.S.A. (Organizzazione sindacati autonomi e di base). In tutta la regione Lombardia sono previsti numerosi disagi che coinvolgono i treni regionali.

Ovviamente, saranno previste delle fasce garantite per assicurare ai pendolari di poter raggiungere le loro destinazioni e ritornare a casa. Lo sciopero che verrà fatto dai dipendenti ha come oggetto il non rispetto, da parte della Trenord, del contratto di lavoro ma anche le condizioni di lavoro.

Le fasce orarie garantite

Uno sciopero che durerà fino alle prime ore di giovedì 9 gennaio e che è stato annunciato attraverso una nota ufficiale di Trenord. Attraverso la stessa, l’azienda ha voluto rassicurare i passeggeri abituali delle linee regionali. Infatti, nella nota sono indicate le fasce garantite ovvero: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Inoltre, come si legge su Fanpage, sulla nota è scritto:

“I treni con arrivo a destinazione finale oltre le ore 9 e oltre le ore 21 (quindi fuori dalle fasce di garanzia) potrebbero essere limitati o cancellati per l’intero percorso. Dopo le 21 lo sciopero proseguirà fino alle 2 del 9 gennaio”.

Nonostante le fasce di garanzia, però, potrebbero esserci lo stesso ritardi e cancellazioni. Sta al buon senso dei lavoratori, comunque, garantire ai passeggeri un minimo. L’ultimo sciopero della Trenord è stato il 15 dicembre scorso.

In particolare, per poter raggiungere l’aeroporto di Malpensa, sono stati previsti degli autobus sostitutivi al Malpensa Express. La linea interessata sarà: Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Stabio. La fermata a cui fare riferimento è in via Paleocapa 1 dove verrà stabilita la Milano Cadorna.