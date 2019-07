Confermato lo sciopero dei trasporti per oggi 24 luglio e venerdì 26 luglio. I Sindacati proseguono la loro linea e l’Italia è paralizzata: ecco tutti i dettagli

Italia ferma per lo sciopero dei trasporti di oggi 24 luglio: ecco cosa sta succedendo in tutte le Regioni tra chi deve andare a lavoro e chi in vacanza.

Fermo dei trasporti in tutta Italia

Il fermo di oggi di tutti i mezzi è confermato anche se fino all’ultimo si è sperato in un rinvio o disdetta dello stesso. Gli italiani si trovano quindi fermi sia per andare a lavorare e sia per raggiungere le mete di vacanza, tanto attese.

Ieri sera il tavolo del Mit dove il Ministro Toninelli aveva chiesto ai Sindacati di posticipare, anche per quanto accaduto lunedì alla linea ferroviaria bloccata a seguito di un incendio doloso che ha paralizzato tutta la linea.

L’unico spiraglio è previsto per venerdì dove l’Alitalia non si fermerà più per 24 ore ma solo per 4, agevolando così tutte le partenze per le vacanze e non solo.

Gli orari dello sciopero di oggi 24 luglio

A Milano la Atm incrocia le braccia con lo stop dalle 18 sino alle 22, mentre a Roma l’Atac conferma dalle 12.30 sino alle 16.30. Durante il fermo non è garantito alcun servizio compreso quello della biglietteria, ascensori, montascale, scale mobili, bus sostitutivi.

Il fermo è anche per la linea siciliana Liberty Lines, autolinee Liscio in Basilicata, Sita Nord Umbria, Ca Nova di Torino, Cotral nel Lazio e tutto il trasporto ferroviario italiano dalle 9 sino alle 17.

Il consiglio è quello di informarsi in merito a seconda della Regione di appartenenza, prima di organizzare spostamenti e viaggi.