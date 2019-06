Sciopero nazionale, l’Italia ferma i trasporti il 24 e 26 luglio: la richiesta dei sindacati

Indetto lo sciopero nazionale dei trasporti comunicato dai sindacati, per il 24 e 26 luglio: tutti i dettagli

Sciopero nazionale per aerei, treni, bus e metropolitana per una mobilitazione italiana viste le richieste dei vari sindacati. Cosa dobbiamo aspettarci?

Sciopero dei trasporti 24 e 26 luglio

L’Italia si ferma due giorni nel mese di luglio, il 24 e 26, come comunicato dai sindacati nella serata di ieri.

Il primo fermo è previsto per il 24 luglio coinvolgendo tutti i settori ma non il trasporto aereo, mentre il 26 il fermo sarà solo per il settore aereo.

L’annuncio è arrivato direttamente dai segretari generali di Uiltrasporti , Fit Cisl e Cgil. La mobilitazione è accompagnata da alcune proposte che sono indirizzate direttamente al governo italiano.

Le richieste dei sindacati

La Cgil chiede un patto per i trasporti, chiedendo al Governo di convocare le istituzioni sindacali per arrivare a qualcosa di concreto in merito alle infrastrutture, politiche di trasporti e sottoscrizione per un patto preciso.

Il Segretario generale della Fit Cisl – Pellecchia – spiega invece che sarebbe necessario far viaggiare le persone da Nord a Sud a due velocità in maniera strutturale:

“il sistema di regolazione dei trasporti penalizza i lavori di settore”

Dello stesso avviso è anche la Uil che chiede inoltre una programmazione, regole e pianificazione: