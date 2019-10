Sciopero generale, il 25 ottobre l’Italia si ferma: orari e motivazioni

Lo sciopero generale riguarderà dipendenti pubblici e privati. Non solo i trasporti, dunque ma anche intere categorie professionali come, ad esempio, gli avvocati.

Cosa c’è da sapere sullo sciopero generale di domani, che rischia di paralizzare da nord a sud l’Italia.

Le motivazioni dello sciopero

È stato fissato per domani, venerdì 25 ottobre lo sciopero generale nazionale. Fortemente voluto dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base), durerà tutta la giornata. Ad essere coinvolti tutti i dipendenti pubblici e privati. Sono previsti forti disagi nei trasporti e nella scuola. I motivi riguardano diversi argomenti:

«Aumentare i salari e le pensioni, cancellare il Jobs Act e garantire lavoro stabile a tutti, ridurre l’orario di lavoro e i carichi di lavoro a parità di salario per rilanciare l’occupazione, cancellare la Fornero ed andare in pensione con 60 anni di anzianità o 35 di contributi».

Queste le dichiarazioni che si leggono su il Post. Una protesta in generale, incentrata contro la credenza che il pubblico sia peggio del privato. Un pubblico che non sarebbe in grado di assicurare i servizi di cui i cittadini hanno bisogno.

Uno dei loro diritti fondamentali, come si evince dalla Costituzione.

Cosa succederà venerdì

Nella città capoluogo, sciopereranno non solo i dipendenti del trasporto ATAC ma tutti i lavoratori pubblici e privati. Alberto Civita, segretario del sindacato UIL, ha affermato che sarà il primo vero sciopero generale di Roma. La capitale, infatti, rischia una vera e propria paralisi. I sindacati si sono uniti per cercare di risolvere alcuni problemi della città. L’ATAC si fermerà per 24 ore garantendo soltanto i servizi minimi: da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

A Milano, i lavoratori dell’ATM (azienda trasporti milanese) sciopereranno dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio. Qualche differenza riguarderà le linee periferiche di Monza (NET) e la funicolare Como-Brunate.

Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, Ferrovie dello Stato ha annunciato uno sciopero della durata di 24 ore dalle 21 del 24 ottobre alle 21 del giorno successivo. Garantiti soltanto i treni regionali in alcune fasce orarie: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Per conoscere gli orari garantiti da Italo Treno sarà necessario consultare il loro sito web.

Non mancheranno i disagi anche nel traffico aereo. Lo scioperò influirà in modo differente a seconda del settore. Il personale ENAV, che si occupa di controllare il traffico aereo civile, si fermerà dalle 13:00 alle 17:00.

Il personale ANPAC, invece, lo faranno dalle 10:00 alle 14:00 eccezion fatta per Milano dove lo stop durerà 24 ore. Uno sciopero che ha fatto sì che Alitalia annunciasse sin da oggi, la cancellazione di oltre 200 voli.

Consigliamo di consultare i siti internet di ciascuna compagnia aerea per verificare lo stato del proprio volo.