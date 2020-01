Sciopero Enav, confermato lo stop degli aerei per il 14 gennaio: rabbia tra i sindacati

Sciopero Enav, confermato lo stop degli aerei per il 14 gennaio: rabbia...

Sciopero Enav previsto per oggi, 14 gennaio. Gli orari di stop e la rabbia dei sindacati per la riduzione delle ore di sciopero

Il trasporto aereo si ferma: previsto uno sciopero Enav di 4 ore.

Sciopero Enav del 14 gennaio

Il trasporto aereo si ferma per qualche ora: previsto uno sciopero Enav per la giornata di oggi, 14 gennaio. L’agitazione, come riporta anche Il Sussidiario, è stata indetta dai sindacati Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Ta.

Uno stop di 4 ore, a fronte delle 24 previste inizialmente, grazie all’intervento della Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli. Gli aerei si fermeranno dalle 13:00 di oggi, 14 febbraio, alle ore 17:00. Una riduzione delle ore, come diffuso in un’ordinanza del Mit, proprio per garantire il diritto alla libera circolazione.

Sono già 139 i voli cancellati dalla sola compagnia di bandiera. Si prevedono numerosi ritardi anche per le compagnie low-cost come EasyJet e Air Italy.

La Federazione italiana Lavoratori trasporti ha fatto sapere che ci saranno dei presidi nei principali aeroporti italiani, in particolare in quello di Fiumicino e Malpensa.

La rabbia dei sindacati

La riduzione delle ore dello sciopero Enav non è stata una mossa per niente gradita dai sindacati, che hanno giudicato l’ordinanza di Mit una limitazione al diritto di sciopero ingiustificata.

Per ovviare alle difficoltà cui andranno incontro i viaggiatori, Alitalia ha scelto di far volare aerei più capienti, in modo che possa essere garantito il trasporto aereo almeno ai 3/4 dei passeggeri.

Alla base dello sciopero Enav c’è la volontà di fare chiarezza sul piano industriale e sugli accordi previsti. I sindacati chiedono a gran voce una vera e propria riforma del trasporto aereo. Altro tasto dolente è il finanziamento mai arrivato per il Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo, che dovrebbe garantire il reddito di migliaia di lavoratori.

Tutti i viaggiatori sono invitati a consultare il sito della compagnia da cui è stato acquistato il biglietto, per verificare lo stato del proprio volo.