Sciopero dei casellanti, esodo da bollino nero: confermato lo stop

Lo sciopero dei casellanti è confermato e si prevede un esodo per le ferie da bollino nero. Ecco come si svolgerà il fermo in tutta Italia

Molte agitazioni sono previste per lo sciopero dei casellanti, confermato per uno dei week end dove l’esodo è da bollino nero. Come organizzarsi?

L’agitazione per l’esodo dei vacanzieri

Il mese di luglio non verrà dimenticato a causa dei continui stop e per il maltempo, ma anche agosto non sembra iniziare al meglio.

Proprio da domani gli esperti segnalano il grande esodo che andrà a scontrarsi con lo stop delle autostrade, per il pagamento dei pedaggi. Mentre la volta precedente gli automobilisti hanno potuto varcare le soglie gratuitamente, questa volta l’azienda non ha intenzione di “perdere denaro” per questo motivo, si è organizzata in maniera differente.

I dettagli sullo sciopero del 4 agosto

Lo stop è stato proclamato dai lavoratori autostradali e trafori, in tutta Italia e il rischio più grosso è trovarsi con i soli varchi telepass e casse automatiche aperte.

Il pedaggio verrà quindi pagato come di consueto, ma si potrebbero formare delle code molto lunghe dovute al rallentamento degli automobilisti e qualche intoppo sulla parte meccanica dei varchi.

L’agitazione è prevista per domani 4 agosto dalle 10 alle 14 e dalle 18 sino alle 2 di lunedì mattina. Ad incrociare le braccia, come voluto da Filt Cgil – Filt Cisl – Ugl Trasporti e Uiltrasporti – sono gli addetti agli sportelli per il pagamento e il personale turnista.

Aspi fa sapere che tutti gli automobilisti verranno assistiti grazie ad una serie di misure di sicurezza, al fine che non si creino code o disagi in vista delle partenze per le vacanze.