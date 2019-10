Sciopero dei benzinai, due giorni di stop al servizio: orari, date e motivazione

Arriva lo sciopero dei benzinai generale per tutta Italia, che mette al tappeto gli automobilisti. Quando ci sarà lo stop di due giorni?

In vista lo sciopero dei benzinai di due giorni che interesserà tutta l’Italia. Vediamo insieme la motivazione, le date e gli orari

Sciopero di due giorni dei benzinai

E’ stato indetto uno stop generale dei distributori di carburante con un Presidio a Montecitorio, da parte di tutti gli addetti.

Le organizzazioni sindacali spiegano che la protesta viene indetta per evidenziare tutti i fenomeni di illegalità che ci sono nella distribuzione di carburante – con un 15% legato alla clandestinità che pesa sul totale di 30 miliardi di litri erogati:

“Ogni mille litri valgono 300 euro di Iva, che arrivano a superare i mille euro se contiamo anche le accise. la criminalità ha effetti devastanti, nonché la qualità immessa nei serbatoi degli automobilisti ignari”

Un dito puntato contro la liberarizzazione senza regole, cercando di chiedere al Governo di adottare una riforma che possa mettere al riparo i lavoratori.

Nello stesso giorno i lavoratori si troveranno in Piazza a Montecitorio per protestare e chiedere che venga attuata questa legge, quanto prima possibile.

Sciopero del 6 e 7 novembre 2019

I due giorni di stop sono stati proclamati per il 6 e 7 novembre 2019, generale degli impianti di rifornimento e anche della rete autostradale.

I sindacati che hanno proclamato tale stop sono Faib Confesercenti – Fegica Cisl – Figisc Anisa Confcommercio.

L’orario è per tutto il giorno e per tutta la notte, salvo variazioni in questi giorni o decisione da parte dei sindacati di posticipare le giornate prestabilite di giovedì e venerdì.