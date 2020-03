Sciopero benzinai, “Ritirare le minacce”: video-conferenza col Governo per bloccare lo stop

Dopo l’annuncio dello sciopero dei benzinai previsto per stasera il governo chiede ai sindacati di ritirare immediatamente lo stop. Le ultime novità.

Il ministro Patuanelli sarà in videoconferenza con i sindacati per scongiurare lo sciopero dei benzinai come annunciato. Il Premier Conte chiede di ritirare le minacce.

L’annuncio dei sindacati : sciopero benzinai prima in autostrada

L’annuncio del Premier Conte di aver deciso di firmare il decreto “Chiudi Italia” ha raccolto consensi ma anche polemiche e forti opposizioni da alcuni sindacati di categoria che lamentano di non poter garantire il servizio come previsto.

Tra questi i benzinai, come hanno espresso Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/ Anisa Confcommercio in una nota di ieri.

“..100mila persone che hanno continuato a fare il loro lavoro..mettendo in pericolo la propria salute”

La pericolosità di lavorare senza poter avere mascherine è guanti ha dunque messo in allarme ci lavora nel settore ed il blocco è stato annunciato a partire dalle autostrade.

Le associazioni di consumatori, Unc e Codacons, d’altro canto si sono sollevati accusando benzinai di irresponsabilità in un momento critico annunciando anche denunce penali se lo sciopero avverrà.

Il tentativo del Governo di scongiurare il blocco: call-conference d’emergenza

Il segretario del sindacato dei Gestori carburanti ha risposto alle critiche e alla richiesta del Garante di ritirare lo sciopero:

“CHIEDIAMO SOLO CHE GLI ENORMI PROBLEMI DELL’ITALIA NON VENGANO SCARICATI SU DI NOI”

Il governo tenterà oggi pomeriggio di trovare una soluzione affinché l blocco venga scongiurato.

E’ convocata per oggi una video call conference tra sindacati ed il ministro dello Sviluppo Patuanelli.

Durante la vide conferenza è previsto l’intervento anche del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

L’obiettivo del governo è cercare di trovare una soluzione che permetta per lo meno l’apertura dei self service o dei distributori in via alternata.

Giuseppe Conte rivolgendosi a tutti i sindacati, non solo benzinai, con cui nelle ultime ore si sta cercando di trovare delle intese, ha dichiarato: