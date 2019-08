Lo sciopero delle autostrade si ripete per il controesodo degli italiani, creando non pochi problemi il 25 e 26 agosto. Ecco tutti i dettagli

Lo sciopero autostrade continua con una nuova mobilitazione che fermerà l’Italia proprio nei giorni del triste controesodo.

Il fermo del 25 e 26 agosto

Il controesodo dalle vacanze non si prospetta dei migliori, esattamente come è stata la partenza. Tra il caldo e la scontentezza di dover tornare alla solita routine, si aggiunge anche il fermo del 25 e 26 agosto.

I sindacati hanno quindi deciso che l’ultimo week end del mese sarà da bollino rosso, per un nuovo fermo di 4 ore. Una mobilitazione che segue quella precedente con l’apertura dei soli varchi autorizzati, per il pagamento del pedaggio con non pochi disagi e code per l’attesa lunga.

A indire questo nuovo fermo sono stati Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti – Sla Cisal – Ugl Viabilità e Logistica, per una rottura della trattativa in merito al rinnovo del contratto. La mobilitazione quindi torna in attivo per continuare a combattere verso questa direttiva.

Gli orari dello sciopero indetto dai sindacati

Gli orari – salvo cambiamenti durante il mese di agosto – sono per domenica 25 agosto dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 22.

Per quanto riguarda lunedì 26 agosto, il fermo parte dalle ore 22 della domenica notte sino alle 2 del mattino di lunedì. Lo stop prevede il fermo di tutto il personale addetto al casello, tecnico e amministrativo in base ai propri turni di lavoro.

Verranno quindi aperti al pubblico solo i varchi automatici a pagamento, sia per contanti – carte di credito – Telepass.