Sciopero Atac a Roma, stop a bus e metro: info e orari

Sciopero Atac a Roma: a rischio la circolazione di metro e bus nella capitale. Tutti gli orari e le informazioni utili.

Giornata nera per la circolazione di bus e metro per via dello sciopero Atac a Roma.

Sciopero Atac a Roma

I viaggiatori della capitale stanno vivendo un vero e proprio lunedì nero. È in atto da questa mattina, infatti, uno sciopero Atac a Roma, come riporta anche Il Sussidiario.

A fermarsi per l’intera giornata di lunedì 24 febbraio sono gli aderenti al sindacato Fast-Slm di Atac e il sindacato Usb del trasporto pubblico locale.

Lo sciopero coinvolge i mezzi del trasporto pubblico e gli autobus che viaggiano nella periferia della capitale, appartenenti al Tpl.

Durata ed orari dello sciopero nella capitale

Lo sciopero Atac a Roma è iniziato alla mezzanotte del 24 febbraio e durerà 24 ore, quindi alle 23:59 di oggi.

Saranno garantite soltanto due fasce orarie di riferimento: quella appena trascorsa, dalle 5:30 alle 8:30 del mattino e quella dalle 17 del pomeriggio alle 20.

In queste due fasce orarie viene garantita la normale circolazione sia degli autobus che della metropolitana. Negli orari che restano scoperti, è possibile che si verifichino ritardi e/o cancellazioni delle corse Atac e Tpl.

Lo sciopero di oggi è quello programmato per lo scorso 3 febbraio, quando i sindacati furono costretti a rimandarlo per via dell’intervento del Prefetto, che ne chiese il rimando ad altra data da destinarsi.

Nelle stazioni metro è possibile anche che siano interrotte anche le scale mobili, gli ascensori e le biglietterie negli orari non coperti dalla circolazione garantita per legge.

Le vetture in arrivo dai capolinea o dalle stazioni terminali, una volta che avranno aggiunto la destinazione, potranno rientrare nei depositi senza effettuare il servizio.

La normale circolazione sarà ripristinata al termine dello sciopero odierno, che finirà allo scattare della mezzanotte di oggi, 24 febbraio.