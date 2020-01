Scioperi, aerei fermi il 14 gennaio: tutte le informazioni

Scioperi del 14 gennaio: molti voli saranno a rischio. A confermarlo diversi sindacati. Di seguito tutti gli orari ed i dettagli.

Gli scioperi degli aerei sono stati confermati da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta.

Scioperi aerei: stop di compagnie aeree ed Enav

Il motivo degli scioperi aerei risiede nel contrastare le inefficienze di sistema del settore e contro la mancanza di iniziative del governo attuale nonché di quello precedente. Non è il primo sciopero del 2020 nel settore dei trasporti. I sindacati chiedono misure urgenti da parte del governo per salvaguardare il settore. In particolare, viene chiesto un tavolo al Mit per definire delle regole per i contratti e per la competizione che oggi è selvaggia tra i vettori.

Chi dovrà prendere un aereo martedì potrebbe avere non poche difficoltà. I passeggeri potranno consultare il sito MIT su cui saranno segnalati i voli garantiti. Lo sciopero è stato annunciato e confermato in una nota da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta che, come si legge su Fanpage, hanno affermato:

“Gli scioperi nazionali del 14 gennaio che interesseranno numerose aziende e vettori del trasporto aereo nonché Enav sono tutti confermati. Il settore è attraversato da tempo da pesantissime crisi e inefficienze di sistema per mancanza di necessarie iniziative da parte di questo e del precedente Governo, che stiamo reiteratamente chiedendo”.

Quali sono le compagnie coinvolte?

Air Italy ed EasyJet aderiranno allo sciopero causando sicuramente non pochi disagi. Enav invece, con i suoi dipendenti, avrà uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17.

Nello sciopero saranno coinvolti anche diversi centri di controllo d’area ovvero: Roma, Brindisi, Alghero, Bari, Bergamo. E ancora, diversi aeroporti come quelli di: Bologna, Catania, Ciampino, Lamezia Terme, Ronchi dei Legionari, Venezia, Verona, Ancona, Perugia, Pescara.