Schianto in galleria a Iseo: morti due giovani, altre 4 persone gravemente...

Il tragico incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì. A scontrarsi un furgone e un’auto, su cui viaggiavano le due vittime.

Gli altri 4 feriti sono stati trasportati all’ospedale di Brescia. La galleria è rimasta chiusa per diverso tempo in attesa delle operazioni di soccorso.

Incidente nel bresciano

Si apre in maniera tragica quest’ultimo fine settimana di giugno. La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, due giovani – una ragazza di 27 ed un maschio di 29 – hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in una galleria a Iseo, Brescia.

I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’auto che si è scontrata con un furgone che viaggiava in direzione opposta.

Ancora ignote le cause dello scontro, né quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta.

Sul posto sono accorse ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso. Per le due vittime, che viaggiavano su una Seat, non c’è stato nulla da fare.

I quattro feriti, che viaggiavano sul furgone, sono stati trasportati a Brescia, agli Spedali Civili e in Poliambulanza, e all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

Altre due persone sono invece rimaste ferite in maniera lieve.

Leggi anche –> Sassari, 14enne cade dalla bici e muore: a soccorrere Alessio l’ambulanza guidata dal nonno

Schianto a Velletri: morto un ragazzo di 14 anni

Notte di sangue quella appena trascorsa. Dopo il tragico incidente registrato a Iseo e costato la vita a due giovani si è registrato un incidente a Velletri.

Un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi scontrato con un’auto, guidata da un 38enne. L’adolescente, che era a bordo di uno scooter, è morto sul colpo.

In corso di accertamento la dinamica del drammatico schianto, costato la vita al giovanissimo centauro.

Leggi anche –> Brescia, auto travolge un passeggino: in gravi condizioni una neonata di 11 mesi