Schianto aereo in Iran, “È stato un missile”: spunta l’ipotesi agghiacciante

Un aereo ucraino caduto a Theran in Iran. A tal proposito, i giornali americani hanno parlato dell’abbattimento dell’aereo da parte di un missile iraniano.

L’Iran ha risposto sul missile contro l’aereo affermando che è una ipotesi senza senso.

Aereo precipitato in Iran, le ipotesi dei media Usa

In Iran precipita un aereo ucraino e i media statunitensi parlano di un missile anti-aereo e quindi di un attacco iraniano. Il velivolo della Ukraine Airlines, secondo il Newsweek e la Cbs, stando a delle fonti del Pentagono, non sarebbe precipitato da solo causando la morte di 176 persone.

L’emittente Cbs avrebbe menzionato fonti dell’intelligence Usa che avrebbero intercettato i segnali di ben due missili lanciati dall’Iran. Poco dopo ci sarebbe stata un’esplosione. Il velivolo civile sarebbe stato, comunque, colpito involontariamente.

Il missile sarebbe stato fabbricato in Russia ed è noto presso la Nato con il nome di Gauntlet. La stessa ipotesi è stata sostenuta anche dalle autorità di Kiev. Il missile sarebbe un Tor M-1.

Alcuni testimoni oculari hanno affermato che l’aereo ha preso fuoco in volo per poi schiantarsi al suolo.

Secondo Trump qualcuno ha commesso qualche errore

Come si legge su TgCom24, il presidente Trump ha affermato:

“Forse è stato commesso un errore. Qualcuno potrebbe aver commesso un errore. Ho un mio sospetto su quanto accaduto”.

L’Iran, dal canto suo, ha replicato che l’ipotesi messa in campo è priva di senso. In particolare, Ali Abedzadeh, viceministro dei trasporti ha affermato che nello spazio aereo iraniano volavano altri aerei che non hanno avuto problemi.

Intanto, l’Ucraina chiede l’aiuto dell’Onu con le parole di Oleksiy Danilov, capo del consiglio nazionale ucraino attraverso Facebook. La richiesta servirà ad accertare le cause del disastro aereo.