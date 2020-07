Lutto in casa Scervino, morto il papà dello stilista per shock anafilattico

Dramma in casa Scervino: il papà del noto stilista, fondatore della casa di moda, è morto per shock anafilattico, dopo essere stato punto da alcune vespe.

Francesco Scervino si trovava nell’agriturismo di famiglia, quando alcune vespe lo hanno attaccato. Per l’85enne, nonostante i soccorsi celeri, non c’è stato nulla da fare.

Morto Francesco Scervino

Dramma in casa Scervino. Come riferisce anche Rainews, il papà del noto stilista, Francesco Scervino, è morto per uno shock anafilattico.

La tragedia è avvenuta ieri, giovedì 23 luglio, quando l’85enne si trovava nell’agriturismo di famiglia a Piombino, Livorno. È lì che si è consumato il dramma. Il padre di Toni è stato attaccato da alcune vespe, che lo hanno colpito in più punti.

Inutili i tentativi di fermare la reazione allergica, somministrando il cortisone. Per l’85enne non c’è stato nulla da afre: il cuore non ha retto allo shock.

I soccorsi sono giunti in breve tempo, ma quando i sanitari dell’ospedale di Piombino sono giunti a Piovanello, sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’85enne.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi della governante della struttura che ha allertato i soccorsi, e agli ospiti dell’agriturismo.

La vittima era il papà di Toni Scervino, fondatore insieme ad Ermanno Daelli della famosa casa di moda che porta i loro nomi: Ermanno Scervino.

Appresa la notizia della morte del padre, lo stilista si è immediatamente recato sul luogo della tragedia, per dare l’ultimo saluto al genitore.

Lo shock anafilattico è una reazione allergica particolarmente severa, con una mortalità dello 0,0006%.