Scatola di Natale: il regalo per far sentire meno solo chi ha più bisogno

Scatola di Natale: il regalo per far sentire meno solo chi ha...

La scatola di Natale è un’iniziativa che permette di fare un regalo gradito a chi ha bisogno nella tua città.

Non servono molti soldi per realizzare una scatola di Natale. Vediamo come fare.

Un’iniziativa partita da Milano

La scatola di Natale serve per regalare un pensiero a chi, nella propria città, ha più bisogno. L’iniziativa è partita da Milano ma si è rapidamente diffusa in gran parte delle città italiane.

L’idea è nata da Marion Pizzato che, condividendo sui social la sua idea, è riuscita a diventare virale e creare una rete diffusa. Il suo obiettivo era quello di far arrivare un pensiero a chi, in questo momento storico strano, ha più bisogno. La stessa ideatrice ha raccontato su Facebook:

“Scatole di Natale è un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio!”

Il contenuto della scatola, infatti, non sarà necessariamente qualcosa di utile ma un vero e proprio gesto affettuoso. Un gesto di vicinanza in un momento in cui siamo obbligati a mantenere le distanze.

Come realizzarla

Per poterne realizzare una, a casa propria, magari aiutati dai propri figli, è semplice. Ti servirà una scatola da scarpe oppure un pacco qualunque spedito, ad esempio, da Amazon.

Come spiega l’info grafica, pubblicata su Facebook, nella scatola andranno inserite: una cosa calda come, ad esempio, dei guanti, un cappello ma anche una coperta; poi una cosa golosa, come un dolce tipico natalizio, un dolcetto; un passatempo a scelta che può essere anche un giornale con le parole crociate; un prodotto di bellezza che può essere anche una crema per le mani; un bigliettino con qualche parola gentile.

La scatola conterrà dei prodotti diversi a seconda che si voglia regalare a: uomo, donna, bimbo, bimba.