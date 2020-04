Scarpe da donna, tutte le curiosità che ancora non conosci!

Tutti gli appassionati di scarpe devono conoscere alcune tra le curiosità più interessanti loro dedicate in circolazione. Vediamo quali sono.

Ti consideri un grande esperto di scarpe? Non senza prima aver letto queste curiosità in fatto di calzature.

Sapevi che…

In questo articolo scoprirai le curiosità più sbalorditive in fatto di scarpe. Un modo per arricchire la tua cultura di appassionato di scarpe, qualunque sia il tuo modello preferito. Potrai sempre raccontarne una mentre sei al telefono con un amico.

Imelda Marcos possiede la più grande collezione di scarpe

Imelda Marcos è l’ex first lady filippina ed è lei a possedere la più grande collezione di scarpe con ben 2700 paia. Una collezione talmente varia da far invidia persino la Carrie di Sex & the City e che è ospitata in un museo poco lontano da Manila.

L’Italia ha dato i natali ai tacchi a spillo

A Vigevano sono nati i tacchi a spillo. Era il 1953 e furono inventati da alcuni artigiani della città. Prima di allora non si conoscevano tacchi così sottili ma soltanto larghi. i primi erano alti 10 cm.

Ci sono scarpe che non devi mai buttare via

Secondo la tradizione popolare sono le scarpe indossate durante il giorno delle proprie nozze. Se si buttano via, infatti, porta male all’unione di coppia. Se sei single e hai tanta voglia di sposarti, secondo una credenza popolare, dovresti mettere sotto il cuscino un paio di calzature che indossi tutti i giorni. Dormendoci sopra chissà che cupido non scocchi presto la sua freccia.

Le infradito sono nate come scarpe pregiate

Le infradito sono state inventate nell’antico Egitto ed erano destinate a faraoni e uomini ricchi o di potere. Oggi, invece, sono delle calzature easy che portiamo nel tempo libero o in spiaggia.

Il materiale più strano con cui sono state realizzate delle calzature è…

il cetriolo di mare e vengono indossate da chi vive a Palau, un’isola nell’Oceano Pacifico. Si tratta di un materiale insolito, certo, ma è estremamente resistente, quasi al pari del cuoio.

La taglia di scarpe più grande è…

la 60! Queste calzature larghe e lunghe erano destinate a Sultan Kosen, l’uomo che detiene il Guinness dei Primati di più alto al mondo con i suoi due metri e 51. Si tratta, comunque, di calzature realizzate su misura e mai messe in commercio.

Le scarpe più grandi in assoluto ma nate non per essere indossate, si trovano nel centro commerciale di Harbour City di Hong Kong e si tratta di un’italianissima Superga. La grandezza? Oltre sei metri di altezza.

Le scarpe con il tacco sono diventate di moda a partire dall’Antico Egitto

A lanciare la moda furono i macellai di quel tempo. Questi iniziarono ad indossare delle scarpe rialzate quando svolgevano il loro lavoro, per evitare di sporcarsi i piedi con il sangue degli animali macellati.

Prima del 400 i tacchi erano unisex e non solo appannaggio delle donne. Anzi, facilitavano anche l’andare a cavallo. Le classi sociali di appartenenza di chi le indossava erano distinte dal colore.

Bisognerà attendere il XVI secolo affinché questo modello di scarpe diventi alla moda, con la nascita delle Chopine: un modello alto 74 cm. Anche queste calzature avevano una funzione: evitare che le gonne delle donne nobili dell’epoca si sporcassero di fango. Inoltre, più erano alte più le donne in questione erano altolocate.

La scarpa più antica…

risale a 5500 anni fa ed è stata trovata nel 2010 in Armenia. Queste calzature sono realizzate in cuoio ed è per questo che hanno retto nei secoli.