Già lo scorso giugno si vociferava che la famosa attrice fosse in dolce attesa, ma a confermare la notizia è stato il futuro papà, che durante uno spettacolo teatrale ha rivelato: “Stiamo per avere un bambino, è davvero emozionante”.

I fan si erano infatti insospettiti quando, a Giugno e Luglio, l’attrice non si è presentata ad una serie di eventi che promuovevano la sua nuova uscita cinematografica, Black Widow, ma ora è arrivata ufficialmente la conferma.

Scarlett Johansson è incinta

Il futuro papà Colin Jost, ha confermato che c’è un bebè in arrivo, durante uno spettacolo in un teatro nel Connecticut, rivelando al pubblico, secondo quanto raccontato a Page Six da una fonte presente allo show:

“Stiamo per avere un bambino, è davvero emozionante”.

Già da mesi si vociferava che Scarlett e Colin, fossero in attesa del loro primo figlio, dato che l’attrice saltò vari eventi di lancio di Black Widow di cui è protagonista oltre che produttrice esecutiva.

Ma qualche settimana fa diverse fonti hanno confermato a Page Six che Scarlett fosse in dolce attesa, raccontando:

“Scarlett e Colin sono elettrizzati. Non manca molto alla nascita del loro primo figlio”.

Ma ora è arrivata la conferma ufficiale, Scarlett e Colin saranno presto genitori.

Scarlett Johansson, diventerà mamma per la seconda volta

Non tutti sanno che la celebre attrice è già mamma di una splendida bambina di nome Rose Dorothy di 6 anni, nata dalla storia con il suo secondo marito, il collezionista d’arte francese Romain Dauriac.

Un matrimonio durato solamente due anni, dal 2015 al 2017.

Nel passato di Scarlett, c’è anche un altro divorzio, ovvero quello con Ryan Reynolds.

Anche con lui ha avuto un matrimonio di due anni, dal 2008 al 2010.

Nel 2017 ha conosciuto Colin, autore e conduttore del Saturday Night Live e sembra che sia proprio quello giusto.

Leggi anche –> Britney Spears furente di rabbia: “Non mi esibirò sul palco”