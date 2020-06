Scaraventa il figlio di 3 mesi per terra: Valentina Ferlauto condannata a dieci anni

Valentina Ferlauto è stata condannata a 10 anni di reclusione dopo aver scaraventato il figlio di soli 3 mesi per terra.

Dieci anni di reclusione per Valentina Ferlauto, la madre che ha scaraventato il figlio di soli tre mesi per terra.

Il giudice di Catania ha pronunciato la sua sentenza e ha condannato questa madre a 10 anni di reclusione, dopo che due anni fa ha ucciso il suo bambino di soli tre mesi di vita scaraventandolo per terra.

La donna si è difesa:

“Non volevo buttarlo a terra ma sul letto. io lo amavo”

Due anni fa quando è accaduto il fatto, la donna non aveva saputo spiegarlo. Il suo legale rappresentante ha evidenziato che verrà fatto ricorso alla Corte d’Assise d’appello come si evince anche su FanPage:

“Seminferma di mente ha prevalso lo stato di salute della signora la quale – ipotizzo – è stata ricosciuta una parziale infermità mentale. sul caso abbiamo lavorato in sinergia con la procura!”

Ora la donna si trova all’interno di una Comunità terapeutica e ha sempre asserit che il suo tragico gesto fosse stato un raptus:

“Non volevo uccidere mio figlio, non ho mai pensato di farlo perché lo amavo”

Ha spiegato più volte di essersi sentita male in quel momento e di aver voluto gettare il piccolo sul letto e non per terra come è accaduto.

La donna ora è stata condannata a dieci anni di reclusione con l’accusa di infanticidio, mentre il suo legale rappresentante ha deciso per il ricorso.