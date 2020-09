Ore di panico a via Teulada, si parla di scandalo in casa Rai: un famoso agente pare abbia lasciato la moglie perchè invaghitosi di un volto noto della TV italiana.

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi allo scoop che è scoppiato in queste ultime ore in Rai!

Nelle ultime ore stanno circolando alcune indiscrezioni diffuse dal noto portale di gossip Dagospia. Il magazine di Roberto D’Agostino ha lanciato un vero e proprio scoop che coinvolge la Rai.

In base a quanto rivelato dal sito web, pare proprio che uno scandalo stia per far tremare i muri in casa Rai.

Tutti i dettagli dello scandalo in RAI

Il motivo? Sembra che un noto agente televisivo abbia letteralmente perso la testa per un volto molto amato del primo canale.

Quest’uomo avrebbe inoltre deciso di lasciare sua moglie per viversi a pieno questa travolgente passione. Scopriamo per chi avrebbe perso la testa!

Chi è il volto Rai coinvolto nella vicenda

Il noto agente già citato avrebbe deciso di lasciare sua moglie per un volto noto del canale Rai 1. Di chi si tratta? Di Santino Fiorillo, presente in Io e Te.

“A via Teulada si dice che un noto agente TV abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino Fiorillo.”

Attualmente si tratta solamente di voce, che non hanno trovato conferme ufficiali, ma sembra che il triangolo amoroso stia già facendo tremare i muri in casa Rai.

In molti si domandano chi sia questo noto agente Tv e come abbia conosciuto il talentuoso e preparato Santino.

Santino Fiorillo si è fatto apprezzare dal pubblico per i suoi modi pacati e per la sua cartolina divina, una rubrica che si occupa di trattare i personaggi leggendari, presenti e passati.

Si presume che prima o poi la coppia uscirà allo scoperto, noi rimaniamo in attesa!