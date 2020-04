Coronavirus: scadenza Tessera Sanitaria prorogata al 30 giugno

Scadenza tessera sanitaria prorogata al 30 giugno per emergenza Covid-19

In questo periodo di emergenza sanitaria cagionata dal coronavirus un emendamento al decreto Cura Italia prevede la proroga della scadenza della tessera sanitaria fino al 30 giugno.

Per chi ha la tessera sanitaria in scadenza, si rinvia il termine per l’arrivo del nuovo documento.

Chi ha presentato la richiesta per una nuova tessera sanitaria può dotarsi di una copia provvisoria.

A causa dell’emergenza Coronavirus, dopo la proroga della scadenza di patente e carta d’identità arriva uno slittamento dei termini anche per la tessera sanitaria.

“La validità delle tessere sanitarie, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020, è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi”,

secondo quanto riportato dall’articolo 17 quater del Decreto Cura Italia.

Tuttavia,

“la proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria”,

riporta l’emendamento approvato in commissione.

Coronavirus: basta copia provvisoria per una nuova tessera sanitaria o una richiesta di duplicato

Chi ha richiesto una nuova tessera sanitaria o un duplicato può semplicemente ricorrere a una copia provvisoria.

Per le tessere sanitarie di nuova emissione il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende disponibile telematicamente una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il ministero della Salute.

Tessera sanitaria: che cos’è e a cosa serve?

La tessera sanitaria (TS e TS-CNS) è un documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale per tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e muniti di codice fiscale.

La Tessera sanitaria è rilasciata:

tutti i nuovi nati ai quali è stato attribuito il codice fiscale.

tutti i soggetti titolari di codice fiscale, aventi diritto all’assistenza sanitaria nazionale.

La Tessera Sanitaria serve per usufruire delle prestazioni sanitarie offerte dal SSN (prenotazione esame di laboratorio, visite specialistiche presso strutture ospedaliere o ASL).