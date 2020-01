Nave Ocean Viking: sbarco di 403 migranti a Taranto, Salvini tuona contro il Governo

Il governo italiano ha autorizzato la nave Ocean Viking di far sbarcare 403 migranti soccorsi in mare a Taranto.

Come riporta l’ong SOS Mediterranée, i migranti a bordo della nave sono stati soccorsi in cinque diverse operazioni compiute nel mar Mediterraneo fra il 24 e il 27 gennaio.

Tra i 403 migranti sbarcati a Taranto ci sono anche 12 donne incinte.

Frédéric Penard, direttore delle operazioni di Sos Mediterranee, ha twittato:

“Le imbarcazioni che abbiamo soccorso erano sovraffollate: rischiavano di ribaltarsi o di imbarcare acqua. Le persone a bordo erano state lasciate a loro stesse, ore e ore in mare senza assistenza”.

Ieri 27 gennaio, Aloys Vimard, coordinatore di Msf a bordo della Ocean Viking, aveva sottolineato che è veramente crudele e terribile ascoltare cosa è accaduto ai migranti durante il viaggio dalla Libia.

Tra i migranti ci sarebbero anche tantissimi bambini da soli senza genitori.

Sbarco migranti a Taranto: Salvini “sono criminale io”

Intanto alla luce dei fatti, il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato su Facebook che denuncerà il Premier Conte e il ministro dell’Interno Lamorgese.

“E’ sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale con il signor Conte e la signora Lamorgese”,

sottolinea Salvini e continua:

“Se sono criminale io, lo sono anche loro, se ho fatto il mio dovere io, lo hanno fatto anche loro. Con una piccola differenza che gli sbarchi sono quintuplicati”.

Allarme Migranti: riprendono le partenze dalle coste della Libia

Una situazione di estrema criticità quella che si sta delineando nelle ultime ore: è il terzo soccorso di Open Arms in 24 ore.

Ciò riapre molti interrogativi e dubbi sull’accordo tra Italia e Libia dato che, come riporta la Repubblica, non sono state apportate modifiche dal Governo per proseguire il patto.

Stando ai dati del ministero dell’Interno emerge che la maggior parte dei migranti proviene dall’Algeria, dalla Libia, dalla Costa d’Avorio e dal Bengal.