Paura a Savona, Tir prende fuoco dentro la galleria: 32 intossicati sulla A10

Un tir a Savona ha preso fuoco ed ha intossicato tutti presenti dentro la galleria. Sono stati attimi di grande paura.

Cosa è successo nella galleria dell’autostrada A10

Ci sono 32 persone che sono rimaste intossicate a causa dell’incendio che è scoppiato dentro la galleria Fornaci. A prendere fuoco un Tir sulla strada per Spotorno.

Fuoco e fumo hanno invaso la carreggiata e tutti gli automobilisti sono rimasti imprigionati dentro questa nuvola tossica. La maggior parte delle 32 persone si trovavano dietro il tir e per fortuna il conducente è uscito in tempo dal mezzo, non rimanendo coinvolto nel rogo.

Sul posto immediato l’arrivo di Vigili del Fuoco e Ambulanze che sono riusciti con molta difficoltà a domare le fiamme e fare uscire tutti quante le persone coinvolte. Le 32 persone sono ora sotto osservazione negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure.

La motivazione dell’incendio non è ancora stata resa nota ma è certo che ora ci sono delle indagini in corso, con una situazione che sarebbe potuta sfuggire di mano.

