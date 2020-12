Il 54enne, originario di Ossi, era intervenuto per mettere in sicurezza un palo elettrico, danneggiato dal maltempo.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio per la morte del pompiere sardo.

Vigile del fuoco morto folgorato

Tragedia sul lavoro questa mattina a Nulvi, un piccolo comune in provincia di Sassari. Un vigile del fuoco di 54 anni è morto folgorato durante un intervento per il maltempo.

Come riferisce anche La Repubblica, Tonello Scanu, originario di Ossi, era intervenuto insieme alla sua squadra, in località “Pala ‘e colora”, per un cavo elettrico che si era staccato da un palo a causa del maltempo che ha colpito la regione.

Il vice-caposquadra dei vigili, in servizio presso il comando provinciale di Sassari, è morto proprio mentre stava mettendo in sicurezza il cavo elettrico tranciato.

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare: è praticamente morto sul colpo.

Durante intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassari, è deceduto un vigile del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del drammatico incidente pic.twitter.com/YtGowdREf8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 28, 2020

Aperta un’inchiesta: il cordoglio del presidente Mattarella

La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un’inchiesta, per accertare la dinamica dell’incidente sul lavoro costato la vita al pompiere.

“Con profonda tristezza ho appreso la notizia dell’incidente nel quale, durante un intervento operativo in provincia di Sassari, ha perso la vita il Vigile del Fuoco Coordinatore Tonello Scanu”

è il messaggio del presidente Mattarella indirizzato al Capo dipartimento dei vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega.

Tonello Scanu lascia la moglie e i figli.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi del pompiere.