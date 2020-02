Sassari, uccisa a coltellate davanti ai figli: fermato l’ex compagno

Una donna è stata uccisa a coltellate davanti ai figli a Sassari. Ora è stato fermato l’ex compagno che aveva il divieto di avvicinamento.

È accaduto a Sassari dove una donna è stata uccisa a coltellate in un bar. Scattano le manette per l’ex compagno.

La terribile morte della donna

Una donna di 41 anni è stata assassinata con l’ausilio di un coltello davanti ai suoi due figli mentre si trovava in un bar. Secondo le prime indiscrezioni, in merito alle indagini che stanno proseguendo, tutto sarebbe accaduto all’interno di questo bar di Sorso.

L’uomo avrebbe accoltellato la sua vittima per poi allontanarsi con lei e i figli. Solo dopo mezz’ora arriva una seconda chiamata ai soccorsi del 118 che segnala la presenza di una donna in condizioni tragiche vicino al locale della guardia medica.

In realtà l’uomo si sarebbe precedentemente recato a casa di un amico che, non ha risposto: l’aggressore ha così sfondato la sua porta di casa. Dopo – sempre secondo la ricostruzione – sale una rampa di scale abbandonando la sua ex compagna all’interno dell’appartamento dell’amico dove era presente il padre di 81 anni (che non si è accorto di nulla).

Immediato l’arrivo dei Carabinieri e del 118 che hanno caricato la stessa in ambulanza e hanno cercato di rianimarla. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare, morendo durante il trasporto in ospedale.

L’arresto del responsabile

È stata poi successivamente segnalata la presenza dell’uomo all’interno di un bar di Usini. I Carabinieri si sono recati sul posto e l’hanno fermato dopo la caccia all’uomo.

Nelle prossime ore sarà possibile avere maggiori informazioni e dettagli in merito a quanto accaduto.