Sardine, raduno nazionale 8 marzo: l’invito per Conte

Il raduno nazionale delle Sardine si terrà il prossimo 8 marzo con un presupposto ben preciso: non saranno un partito.

E’ proprio Mattia Santori, il leader delle Sardine, ad escludere la strada della politica.

Il movimento delle Sardine va sempre più veloce

Il raduno nazionale delle Sardine, previsto per il prossimo 8 marzo, avrà l’obiettivo di definire il futuro del movimento. Una giornata in cui si cercherà di non vanificare ciò che le Sardine hanno raggiunto nel corso di questi ultimi mesi. La data è stata confermata da Santori, il leader del movimento, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Bologna. Si preannuncia un evento epocale per cui sono stati raccolti 70 mila euro.

Si esclude la strada della politica

Per il momento, è lo stesso leader ad escludere la strada politica. Come si legge su TgCom24, Santori ha affermato:

“Personalmente credo che in questo momento ci interessi dialogare con la politica, non come partito. Vorremmo dialogare con conte. Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare”.

I temi che Santori vorrebbe trattare con il premier sarebbero soprattutto legati alla sicurezza e alla democrazia digitale. Il leader del movimento ha affermato che, nonostante sia stata inviata una richiesta al premier, da lui non è arrivata nessuna risposta.

Alla fine della conferenza stampa, Santori ha ricordato l’appuntamento di domenica 19 gennaio in Piazza VIII agosto a Bologna. Si tratterà di un evento pensato per concludere la campagna elettorale pensando alle regionali che si svolgeranno in Emilia Romagna.