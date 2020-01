Sardine a Bologna, piazza piena tra slogan e polemiche: “Evento epocale”

Sardine a Bologna contro Salvini: “Sarà un evento epocale”

Alle 14.30 Piazza VIII Agosto era già piena: le Sardine a Bologna da tutta Italia per presenziare al concertone del movimento anti populismo che sfida Salvini.

Come riportato da Repubblica:

“Sarà il giorno della svolta per la politica italiana. Noi abbiamo già vinto riportando la gente nelle piazze, risvegliando il senso civico”,

ha sottolineato Mattia Santori, il leader bolognese del Movimento delle Sardine.

Il leader bolognese ha aggiunto che le piazze continuano ad essere piene e

“a Bologna ci sarà la nostra svolta politica”

A due mesi dalla prima volta, le Sardine tornano a Bologna dove il movimento è iniziato, anche se cambia il luogo.

Piazza VIII Agosto Bologna: atteso il Concertone

Come se fosse un “Primo Maggio”, dalle 15 alle 23 si stanno svolgendo i concertoni con tantissimi artisti che hanno deciso di esibirsi gratuitamente per un totale di sei ore di spettacolo.

Rocker e rapper, la musica anti populista ed un ricco programma artistico a dimostrazione del fatto che

“si può far politica con l’arte, la musica, la cultura”.

Si sono già esibiti alle 15.45 Malavoglia, autore dell’inno delle Sardine:

“Siamo l’Italia che si sta rialzando, spargete voce stiamo arrivando”

Sul palco anche Brunori Sas e Francesco Guccini.

Gli artisti di prima serata, sul palco dalle 19.40, sono: Afterhours, Subsonica, i Marlene Kuntz, che canteranno la loro versione di “Bella Ciao”.

Stasera si attende Marracash. Il rapper in testa alle classifiche italiane con l’album “Persona”, che avrà il compito di chiudere la giornata da super ospite.

Sardine a Bologna: spunta il drappo di Casapound

‘Più che sardine siete dei fagiani’

È la scritta sul drappo affisso in una delle vie del centro di Bologna, non lontano da Piazza VIII Agosto dove è in corso la grande manifestazione organizzata dalle Sardine.

Ad appenderlo sono gli attivisti di Casapound.