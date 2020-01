Sardine, il 6 gennaio manifestazione a Riace con Mimmo Lucano

Il 6 gennaio le Sardine s’incontreranno a Riace per una manifestazione in nome dell’accoglienza. Intanto, annullato l’evento a Pistoia

Le Sardine il 6 gennaio a Riace con Mimmo Lucano. Saltata la manifestazione a Pistoia.

Annullato l’evento di Pistoia

Il gruppo delle Sardine ha annullato l’evento di Pistoia, previsto per il prossimo 4 gennaio. Come riporta anche La Repubblica, sabato avrebbe dovuto tenersi una manifestazione in piazza dello Spirito Santo a Pistoia, ma l’evento sarebbe saltato per via di una lite interna al gruppo.

I promotori dell’evento hanno ufficialmente annullato il ritrovo in piazza, specificando che ogni manifestazione parallela non è riconosciuta ufficialmente dal gruppo. È stato infatti creato un evento parallelo, che le ragazze pistoiesi delle sardine hanno disconosciuto.

Intanto per domenica prossima è previsto un altro appuntamento in piazza della Libertà a Castiglione per un’escursione. Una camminata di circa 11 chilometri fino al borgo di Rasora, il più piccolo d’Italia.

Le Sardine s’incontrano a Riace

Il gruppo delle Sardine s’incontrerà anche a Riace, in Calabria, la città diventata il simbolo dell’accoglienza, guidata dall’ex primo cittadino Mimmo Lucano.

Come riporta Fanpage, ad annunciare la manifestazione a Riace è la giovane coordinatrice calabrese, Jasmine Cristallo. Il prossimo 6 gennaio è prevista, quindi, una grande manifestazione in piazza, per schierarsi apertamente dalla parte dell’ex sindaco di Riace, già finito sotto inchiesta per aver rilasciato dei documenti d’identità a due immigrati sprovvisti del permesso di soggiorno.

Obiettivo dei manifestanti calabresi è quelo di schierarsi dalla parte di Mimmo Lucano, che ha fatto di quella piccola città un modello dell’accoglienza, che gli è costato molte critiche e due avvisi di garanzia.

Intanto, i calabresi si accingono a votare per le elezioni regionali, ma dal gruppo delle Sardine non arriva nessun sostegno a qualche candidato in particolare. Il movimento continua a dichiararsi apartitico e lascia ad ogni membro del gruppo la possibilità di votare secondo coscienza.