Sardegna, nasce un cucciolo di Labrador tutto verde: la foto fa il giro del web

La reazione dei proprietari a questo evento così particolare, ma non del tutto insolito, è stata di sorpresa e stupore.

Ecco perché il piccolo Pistacchio è nato tutto verde.

Nato un Labrador tutto verde in Sardegna

Tutto verde, ad eccezione del nasino, che è tutto rosa. È per questo che i proprietari hanno deciso di chiamarlo Pistacchio, per omaggiare il suo insolito colore.

Come riferisce anche Greenme, il “colorato” evento si è verificato in un’azienda agricola di Oschiri, in Sardegna. L’attività agricola è di Cristian Mallocci e Giannangelo Liperi.

“Pistacchio è diventato già la mascotte della campagna e ha attirato l’attenzione dei nostri figli che lo hanno visto in fotografia”

ha detto uno dei proprietari.

A cosa è dovuto il colore verde?

La nascita di Pistacchio, per quanto sia un evento raro e particolare, non è del tutto insolito. La nascita di cani verdi, infatti, si verifica in questa razza di cani a causa della presenza della biliverdina, che è una sostanza che quando si mescola con il liquido amniotico, diventa verde.

Il particolare colore di questo cagnolino andrà piano piano scomparendo, lasciandolo come quello dei suoi fratellini.

Tre anni fa un evento simile si era verificato in Inghilterra e i padroni avevano Fifi la cagnolina, poi è arrivata Fiona e Mojito lo scorso anno in Germania.