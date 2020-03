Sarah Scazzi, “Ivano poteva salvarla?”: il dolore di mamma Concetta

Le dure parole di Concetta Serrano sul ruolo di Ivano dopo la condanna nel processo bis. Ecco cosa ha svelato la mamma di Sarah Scazzi.

Nella morte della piccola Sarah Scazzi quanto hanno influito le bugie dette da Ivano Russo e gli altri imputati del processo Avetrana bis? Mamma Concetta non fa sconti e punta il dito, ecco cosa ha dichiarato.

Due processi per la morte di Sarah Scazzi

La vicenda della morte della povera Sarah Scazzi, la tredicenne uccisa ad Avetrana il 26 agosto 2010 è molto discussa ancora oggi poiché ci sono voluti molti anni e ben due processi per cominciare a scoperchiare un muro di menzogne ed omertà.

Nel piccolo paese di Avetrana quanti sapevano ciò che era successo quel pomeriggio?

Secondo le condanne dei tre gradi di giudizio ad uccidere la quindicenne sarebbero state la cugina Sabrina e la zia Cosima con la complicità per l’occultamento del corpo dello zio Michele Misseri.

Ma l’azione omicidiaria non è stata l’unico oggetto del processo e delle indagini, si è reso necessario sviluppare un secondo processo chiamato “Avetrana bis”, che indagasse sulla posizione e sulle bugie di molti dei coinvolti alla vicenda o abitanti del luogo.

Mamma Concetta attacca Ivano: le cose sarebbero andate diversamente?

Il movente secondo le ricostruzioni sarebbe stata la gelosia estrema d Sabrina verso Sarah dovuta all’infatuazione nei confronti di Ivano Russo.

E proprio Ivano Russo il cuoco conteso tra le cugine ha avuto un ruolo fondamentale nel processo bis subendo infine la condanna a 5 anni per aver mentito su alcuni particolari importanti.

Il giovane in aula è stato smentito infatti per non aver svelato di essere stato presente al litigio tra Sarah e Sabrina poco prima dell’omicidio e di aver omesso altri particolari.

Al settimanale Giallo la mamma di Sarah si è sfogata dopo aver appreso la notizia della condanna del cuoco per le sue menzogne:

“..Un fatto sconcertante…si sarebbero potuti accelerare i tempi del ritrovamento del corpo della mia piccola Sarah..”

Ha affermato con forza Concetta Serrano e ha continuato puntando il dito su Russo ma anche su quanti continuano a mentire:

“Questa bugia ha certamente danneggiato le indagini”.

Il dolore di mamma Concetta non può placarsi ma se nei processi di secondo e terzo grado le condanne verranno confermate il quadro della verità sulla morte di Sarah potrebbe essere chiarito un pò di più.