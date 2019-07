Sara Tommasi gravidanza interrotta, ma Dagospia insinua: ‘Lei come Pamela Prati: prende in giro tutti’

Sara Tommasi aspettava un figlio dal compagno Angelo Guidarelli, ma purtroppo la showgirl pare l’abbia perso. I sospetti di Dagospia

Brutta notizia questa per Sara Tommasi, lo ha annunciato la sua manager Debora Cattoni, la donna che è in contatto con l’ex showgirl da qualche tempo.

La manager di Sara Tommasi difende colei che l’ha scelta

Era sempre stata lei a confidare che Sara Tommasi è legata da un po’ di anni ad Angelo Guidarelli, dal quale pochi mesi fa era rimasta gravida.

“Essere Manager vuol dire prenderti cura in tutto di una star. Entrare nella sua vita, conoscerla a fondo, incazzarti con lei. Per me Sara Tommasi non è una macchina, ma un’anima. Mi accorgo subito dei suoi occhi tristi. è stata la mia ispirazione per un lavoro che nemmeno volevo fare. Sono stata tempestata di telefonate notte e giorno”

Oggi Sara ha ripreso la cura. Si sta curando. Il bipolarismo non è certamente un caso facile, di questo è convinta la sua manager. Ha scelto una “star problematica” ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A lei non interessa del suo passato, si comporta come una brava manager dovrebbe fare. . A lei interessa solo Sara con Debora Cattoni.

L’annuncio è giunto nudo e crudo dalla manager di Sara

Dunque, l’annuncio:

“Sara fra l’altro è fidanzata con Angelo Guidarelli, non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino. A voi la risposta”.

Secondo Dagospia non esiste nessuna gravidanza e Sara sta mettendo in atto il “Prati/Caltagirone bis”

Dagospia, ha addirittura sospettato l’esistenza di un caso Prati/Caltagirone bis, addirittura annettendo una gravidanza inventata. A differenza di Mark Caltagirone, tuttavia, sembra assodato che il compagno della Tommasi esista.

Insomma, vedremo come si evolverà la vicenda nelle prossime settimane.