Sara Soldati, chi è l’influencer al GF Vip 4: carriera, guadagni e fidanzato

Chi è Sara Soldati, la bellissima influencer tra le aspiranti concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti di Sara Soldati, dall’infanzia alla notorietà acquisita nel mondo dello spettacolo, dal flirt con il calciatore del Real Madrid alla sua attuale situazione sentimentale.

Chi è Sara Soldati

La giovane ha 20 anni, quasi 21, ed è nata a Bologna.

Entra a far parte del mondo dello spettacolo, quando appare a CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4.

In quell’occasione, la giovane partecipa tra le rovinate di Stalent, il talent show interno alla trasmissione, che cerca e premia chi non sa fare nulla.

Nel 2020 è tra le aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5: la bellissima modella sembra aver già conquistato i suoi compagni d’avventura nella casa più spiata d’Italia, in particolare Antonio Zequila, che, dopo averla vista in costume in piscina, non ha saputo trattenersi dal dirle “Sei bellissima!”.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata della giovane influencer, anche perché è diventata nota al grande pubblico per via di un recente flirt, collezionato con un’importante figura del mondo dello sport.

In passato, infatti, la giovane è stata paparazzata a Ibiza assieme al calciatore Thibaut Courtois, portiere belga del Real Madrid: risulta che la coppia abbia avuto soltanto un flirt estivo, dopo la separazione tra lo sportivo e la moglie, la giornalista Alba Carrillo. Nel presente, la bellissima ragazza dovrebbe essere single.

La giovane vanta un profilo Instagram con oltre 130 mila follower, che è probabile aumentino con la notorietà acquisita al Grande Fratello Vip 4. Sul suo profilo carica spesso scatti che la raffigurano in posa in location di lusso e in paradisi tropicali, dove è solita godersi il relax.